Kahjuks läks jälle nii, et Eesti Eurovisioni poolfinaalist end finalistide hulka ei murdnud. Aga pole hullu, vähemalt päädisime säutsupääsukestelt Twitteris ohtralt tähelepanu. Õhtuleht toob teieni parimad reaktsioonid Eesti Eurovisioni laulu kohta.

see Koit Koit disappoint on nii vana teema, mina olen hoopis uhke Koidu üle! 🇪🇪💙 — Christin (@christinalgo) May 12, 2017

Looks like Koit & Laura just got a little too lost in Verona & couldn't find their way back to the final 😂 #Eurovision — Dean 🇬🇧🇫🇷🇩🇰 (@ESCDeanAnthony) May 11, 2017

OH OH OH OH OH OOOOOH we lost and we found our Verona

OH OH OH OH OH OOOOOH we are lost in Verona #Eurovision #escita #EST pic.twitter.com/b8rNir7UAB — M@nu L™ (@Manueldeejay) May 11, 2017