Nädalavahetusel vahelduseks lund ei saja. Tegelikult ei saja üldse midagi, ilm on üsna selge. Temperatuur püsib õnneks samuti plusspoolel ja tõuseb khati lausa 15 kraadini!

Laupäev on Eesti kohal kõrgrõhkkond. Öö on selge. Päeval areneb küll pilverünki, aga sadu neist ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0..-4, rannikul kuni +3, päeval 11..13, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C.



Pühapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Öö on rahulik ja taas selge. Päeval lisandub pilvi, aga suuremal osal on ilm ikka sajuta. Vaid Põhja-Eestis suureneb õhtupoolikul hoovihma võimalus.

Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -1..+1, rannikul kuni +4, päeval tõuseb 15°C ümbrusse, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C-ni.

Nautige nädalavahetust, sest uue nädala alguseks lubab Riigi Ilmateenistus taas ilma jahenemist.