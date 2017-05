Koit ja Laura jäid sel aastal kahjuks Eurovisioni finaali ukse taha, olgugi, et nad tegid imelise esituse. "Minul on küll hinges hea tunne," ütleb Laura.

"Minu meelest on põhiline see, nagu ka paljud sõbrad-tuttavad ütlesid, et peamine on see, et te lähete täna lavale nii, et midagi ei kripelda," sõnab Koit. "Me tegime oma parima etteaste siin. Midagi ei jää kirpeldama ja ma ei näe, et me oleksime saanud midagi paremini teha."

Kuigi Euroopa Laurat ja Koitu finaali ei hääletanud, olid nad võistlusjärgsel pressikonverentsil ikka õnnelikud ja sündmuste käiguga rahul. (Geidi Raud)

Tele-eetrist oli kuulda, et kui Eesti lugu "Verona" algas, ei jõudnud mõned esimesed Laura laulu sekundid eetrisse. "See ei ole seotud minu endaga, see on Eurovisioni probleem," ütleb Laura. "Selle vastu võidelda pole mõtet, ma arvan. Usun, et inimesed said aru, et see pole minu viga."

Koit sõnab, et sellist jama, nagu Eurovisioni poolfinaalis, ei juhtunud isegi "Eesti laulul". "Meilt küsiti küll, kas tahate oma lugu uuesti teha. Me istusime ammu green room'is, olime väga rõõmsad ja õnnelikud, et meil läks kenasti. Mõtlesin, et jaa-jaa, Mart Normet teeb nalja," ütleb Koit. "Kuidas sa teed uuesti? Emotsioon ja kõik on läinud, esitusest oli nii palju möödas. Õnneks oli see ainult väike jupp ja kõik saavad aru, et sellest ei olene midagi."

Vaata videost, mida Koit ja Laura vahetult pärast poolfinaali veel rääkisid. Olgugi, et jäime finaali ukse taha, olid Koit ja Laura tublid ja imelised!