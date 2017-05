Tänane õhtu on täis maagiat ja mitte ainult muusikalist! Esmakordselt ajaloos tehti Eurovisionil abieluettepanek. Makedoonia lauljatarile Jana Burčeska'le tegi tema kallim mitmekümnete miljonite televaatajate ees abieluettepaneku!

Surprised, is only the first time! A proposal at #Eurovision (#Macedonia)! pic.twitter.com/y7x3Izz5Hc