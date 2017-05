Ametnike peale vihane Nõmme elanik ähvardas valada prügi linnavalitsuse ette.

Tallinnas Nõmmel elav Elmo Ant on püha viha täis, sest sealne prügivedu ei käi kokkulepitud graafiku järgi. Prügiveo kiirendamiseks andis ta ametnikele teada, et kui konteinerit kolme tunni jooksul ei tühjendata, valab ta selle sisu linnavalitsuse ette. Kaks tundi hiljem oli prügiauto kohal.

Elmo Ant selgitab, et prügiauto oleks pidanud graafiku järgi tulema kolmapäeval ehk 10. mail. "Ootasin ära kümnenda hommiku, lõuna ja õhtu – kui on läinud 24 tundi üle tähtaja, siis see ei saa olla force majeure [vääramatu jõud], sest tervel tänaval on prügi viimata," ütles Ant eile hommikul, kui prügiautost polnud kippu ega kõppu.

PRÜGISAAGA: Jäätmevedaja tühjendas Elmo Anti prügikasti alles pärast seda, kui vihane mees ähvardas kogu rämpsu linnavalitsuse ette kallata. Teet Malsroos (Teet Malsroos)

Ta helistas graafikul olnud telefoninumbril, kuid ei pääsenud liinile. "Võtsin aega: ootasin 16 minutit," ütleb ta, rõhutades, et kõne eest küsitakse raha ju temalt.