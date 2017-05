Eesti Televisiooni ammusest saatejuhist sai eneselegi ootamatult filmiasjatundja, kui ta kaotas töö prokurörina.

"Vesmes oli nii kõva mees, et tegi "Jupiteri" jaoks kõik ise ära," meenutab Eesti Televisiooni kunagise filmisaate "Jupiter" toimetaja Tõnis Värnik kolleegi ja saatejuhti Ahto Vesmest, kes suri eelmisel pühapäeval 85aastasena. Täna saadetakse ta Pärnamäe krematooriumis viimsele teele.

Nagu paljusid nõukogudeaegseid ETV saateid, pole ka ühtegi Ahto Vesmese juhitud "Jupiteri" alles – vaesus oli suur, linti oli vähe ja sinna võeti peale uued saated.

Eestikeelses Vikipeedias on kirjas, et kinofilme tutvustavat saadet "Jupiter" sai näha 1970.–1990. aastani. Vesmes on öelnud, et jõuti välja siiski 1991. aastasse ja et kokku tehti 435 saadet.