Sel ajal, kui Ukraina pealinnas Kiievis peetakse üleeuroopalist laulupidu, käib riigi teises, idapoolses otsas juba neljandat aastat sõda. Konflikt, milles ei kannata ainult sealsed elanikud, vaid ka need, kes on rindele läinud või hoopis sõja eest põgenenud.

Kiievist (ja Eurovisioni lauluvõistlusest) 264 kilomeetrit edela suunas on Vinnõtsja linn, mis on rahvaarvu poolest Tallinnast veidi väiksem ning kus on Tallinna teletornist 40 meetrit kõrgem televisioonimast. Selles linnas elab juba kolm aastat Dmitro, üks paljudest Ukraina sisepõgenikest. Valitsus on andnud sisepõgenike arvuks 1,6 miljonit inimest.

AUKOHAL: Oleksandri kottpimeda garaaži seinalt vaatab vastu embleemiga Ukraina lipp. «See on meie pataljoni märk,» teatab ta uhkelt. (Erakogu)

(Gerly Mägi)

"Elasime enne koos perega Donetskis. See on minu sünnilinn. Meil oli seal maja – meie ilus kodu – ja natuke maad. Aga kui seal kõik pihta hakkas, kolisime naisega ära," selgitab ta. "Kui aus olla, siis ta hakkas kartma. See oli lihtsalt õudne, mis seal toimus… raske on kirjeldada," otsib ta sõnu.

"Kujutad ette, me jalutame naisega kirikusse, vastu tuleb purupurjus mees ja lohistab oma automaati rihmast mööda asfalti enda järel," räägib Dmitro kätega hoogsalt žestikuleerides. "Seal antakse igale inimesele relv kätte – kõigile, kes tahavad tõestada, kui kõvad mehed nad on."