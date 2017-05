Pühapäeval sünnitanud ­Mailis Reps käis eile valitsuse istungil, kaasas vaid mõnepäevane tütar. Kas nii väikest ilmakodanikku on ikka mõistlik tööle kaasa võtta?

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps sai pühapäeval kuuenda lapse. Päev hiljem teatas ta avalikkusele, et vastsündinud tütreke Charlotte on arstide teravdatud tähelepanu all ja palus anda perele rahu. Kuidas siis ema ja laps juba neljapäeval koos valitsusse jõudsid?

VARAKULT VALITSUSSE: Neljapäeval valitsuse istungil käinud Mailis Reps ja tema pisitütar Charlotte said peaminister Jüri Rataselt õnnitluseks lillekorvi. (Jüri Ratase konto Facebookis)

Mailis Reps ütles eile Õhtulehele: "Vabariigi valitsuse istungile tulime täna Charlottega tänama armsaid kolleege ning sõpru, kes meile kaasa elasid. Soovisime kõiki isiklikult tänada ning tervitada. Kabineti õhtusele istungile me ei jäänud. Nii käisime ka ministeeriumis heade kolleegide juures."

Mailis Reps: "Tavaline elu on siiski jagatud lapse ning töö vahel selliselt, et tööga tegelen siis, kui laps seda võimaldab. Kuna suurem osa materjalidest on tänapäeval elektroonilised ning ka allkirjastame elektrooniliselt, on tööga kursis olemine paindlikult väga kerge.