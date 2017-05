Kuidas vargad tegutsevad ja milliseid vahendeid kasutavad? Kuritegude uurija annab nõu, kuidas ennast hoida professionaalsete varaste, öösel baarist kaissu kutsutud naisnarkomaanide ja fantoomkurjategijate eest.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo on kaardistanud 78 professionaalset korterivarast, kellest 45 on praegu kinnipidamisasutuses. "Need on vargad, kes on vanglast vabanedes korduvalt ja korduvalt jätkanud täpselt sama liini.

Kui paljud nendest vabaduses on, sellest sõltub ka korterivarguste arv. Me jälgime neid pidevalt, sest nemad tekitavad kõige rohkem probleeme," kinnitab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo varavastaste kuritegude talituse juht Toomas Jervson.

KUTSUMATA KÜLALINE: Aknaid ja ukselukke lõhkuvatest ­sissemurdjatest on veelgi sala­-kavalamad fantoomvargad, kelle ­pahateod tulevad välja alles nädalaid hiljem. ( Vida Press)

Tänavu kolme esimese kuuga on politseis registreeritud ainuüksi Harjumaa eluruumidest 111 vargust. Vargad jagunevad üldjoontes kaheks. "Ühed varastavad päevasel ajal, kui inimesed on tööl.