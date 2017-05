"Ma ei kannata mehi, kellel on käed p***st välja kasvanud," seletab Merle Jääger ehk Merca oma Setumaa talu aias nii, et koolitatud näitleja hääl on pärituulega kuulda ka Venemaale. Piir läheb napilt 800 meetri kauguselt, õueväravast on näha Venemaal kasvav mets.

Merca – näitleja, luuletaja ja punkar – kaevab esmaspäeval, teatrirahva puhkepäeval, sibulaid, seemneid ja lillepuhmaid maa sisse ja räägib tõestisündinud loo meestest, kellel kasvavad käed p***st välja: "Itimees läks – kunagi selle sajandi alguses – maale elama.

No et vahet pole, kus ta seda arvutit nusserdab, ja võitis kohalikul laadal seapõrsa. Seakesest kasvas lõpuks suur kult ja siis hakkas itimees koos sõbraga guugeldama, kuidas siga tappa. Noh, lugesid, et enne tuleb munad maha võtta."

Merle Jääger murrab Setumaal kevadtöid. (Aldo Luud)

Järgnes rida valestiarvestusi, möödarääkimisi ja väärkoheldud looma eest põgenemisi, viimaks lõpetanud naabrimehest jääger õnnetu looma piinad.