"Me olime sõpradega "Eesti laulu" ajal saalis, üleval loožis. Usun, et see oli üks viimase aja kõvemaid kiljumisi ja suurimaid kaasaelamisi. Võit oli tõesti väga ülev moment!" meenutab meie eurolaulja Laura Põldvere ema Martina tundeid, mis teda Laura ja Koidu "Eesti laulu" finaalivõidu ajal valdasid.

Laura on Eurovisioni lauluvõistlusel teist korda ja ema Martina sõnab, et temalgi on see teine kord. "Ma ei mäleta päris täpselt neid emotsioone, mis mind valdasid, kui Laura esimest korda Eurovisionile läks. Ta oli nii nooruke, aga eks nad seal oma kambaga ringi trallitasid.

LAura Põldvere ema Martina Põldvere Kiievis (Geidi Raud)

Ärevust, et mis saab ja tuleb, oli küll, aga kuna neid oli laval viis, oli see jagatud ärevus," sõnab Martina. Tüdrukutebändi Suntribe toonase esituse kohta ütleb ta, et see oli võrreldes teiste kogenumate lauljatega kindlasti natuke konarlik. "Samas oli seal nooruslikku särtsu, mis ilmselt Eesti publikule meeldis, miks neid muidu välja valiti. Kuid eurolava jaoks jäi esitus nõrgaks."

Martina andunud eurofänn ei ole. "Kõiki poolfinaale pole ma kindlasti vaadanud, kuid sõpruskonnas on meil komme finaaliõhtul kokku saada, õhtust süüa ja saadet vaadata. Eestile elan ma alati kaasa, vahet pole, mis lauluga võistlema on mindud." Laura ema jõudis Kiievisse tütrele kaasa elama eile enne poolfinaali.