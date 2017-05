Laura ja Koit andis täna õhtul värske intervjuu "Ringvaatele", kus lubasid, et täna õhtul pannakse kõik mängu, mis panna annab ning lubavad õhtul esinedes üllatusi. "Midagi ikka veel hoidsime siin tallel. Eilne proov oli kindlasti parim, mis meil on olnud ja võib-olla eile päeval oli kindlapeale etteaste. Just see publik saalis annab viimase ekstra, kolm-viis protsenti," rääkis Koit. Teise poolfinaali läbimäng toimus eile ning just siis saadi laval õige tunne kätte.

"Kaia ütles, et meil oli rohkem sära silmas. Kuidagi see annab selle, et tähekesed silmis helgivad vastu. Ma usun, et täna õhtul saab olema see kohe eriti!" lubas Laura. "Kui eile ootasime oma korda, et lavale minna, kui juba seal fännid ja eestlased hõikasid ja elasid kaasa, see annab meile ka enesekindlust ja head sooja tunnet juurde," lisas Koit.

Täna õhtul lavale astudes näeb Euroopa seda, mida proovides juba näha oli, kuid muidugi on tänane esinemine eriline. "Ma muidugi mõtlen seda, et kõike ära ei saa rääkida, kuigi paljud on juba näinud YouTube’i vahendusel meie proove. Aga ma arvan, et mis saab olema teistmoodi, ongi see, mis tuleb tänu rahvale ja hetkeemotsioonile, mis seal saalis on," sõnas Laura. Koidu sõnul on ehk rahval, kes Kiievis kohapeal saalis nende esinemist vaatavad, veidi igav, kuna nende number on üles ehitatud televisiooni jaoks. "Ilmselt saalist vaadates on veider, mõlemad kõnnivad lava peal ringi ja kaamera tiirutavad ümber. Aga kindlasti telest tuleb see mõte ja kontseptsioon kümme korda paremini välja," ütles Koit. Õnneks tervise ja häälega kummalgi laulukangelasel seekord probleeme pole olnud. "Ilmselt kõik teavad Eesti laulu kaudu, et juhtub ka parimates peredes, et natukene võib tekkida häälel probleeme, aga selline asi, mida ma olen varem kogenud ja see on asi mida ei saa ennetada. Aga siin on küll kõik mõnusalt läinud. Oleme hea toidu ja hea seltskonna peal," rääkis Laura. Koidu sõnul on tema tervise hoidmiseks ja turgutamiseks lausa tipp-sportlase režiimis. "Mina elan nagu Andrus Veerpalu kava järgi: igasugused vitamiini ja mis kõik, mis tugevdavad immuunsüsteemi, et jumala eest midagi tervisega ei juhtuks. Et seni on kõik kenasti olnud ja oleme vastu pidanud," ütles ta. Muidugi tekitab selline melu, pidev intervjuude andmine, naeratamine ja suhtlemine suurt väsimust. Koidu sõnul on tema naeratamisprotsent selleks aastaks juba täitunud ning pärast Eurovisioni kolib ta üldse metsa elama. "Kui meil oli jälle siin üks 14-tunnine tihe päev, proovide, intervjuude, autogrammidega, ma ütlesin vaikselt, et pärast seda läheks kuhugi nädalaks ajaks sohu või metsa kuhugi põgeneks, ei tahaks ühtegi inimest näha enam. Aga harjub ära ja saab jälle välja magada, siis on kõik hästi," rääkis ta. Mõlemal lauljal on Eurovisionil ka oma lemmik. Laura lemmikuks oli I poolfinaalis esinenud Island ning tal on väga kahju, et nad finaali ei pääsenud. Koidu lemmikuks on aga I poolfinaalist finaali saanud Austraalia. "Minu meelest on see väga ilus lugu ja kohe eristus teistest. Sellel poisil on väga ilus hääl ja väga ilus esitus oli," kommenteeris Koit. Vastuseks küsimusele, kas Eesti siis pääseb lauluvõistluse finaali, vastasid lauljad nii: "Meie anname endast absoluutselt parima," sõnas Laura.