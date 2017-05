“See sai võimalikuks ainult sellele, et mu ema võttis palgata puhkuse ja tuli appi teda hoidma,” rääkis Toome. “Ta on ikkagi nii väike ja kui üks vanaema saab kaasa tulla, tundus õige, et saame hakkama. Loomulikult on raske, kogu aeg on Exceli tabel on kogu aeg ühes telefonis, teises telefonis, arvutis,” lisas Triisa.

Kaia sõnul on selline kiire elutempo nende pere jaoks normaalne. “Täpselt samamoodi on kasvanud meil ka üheksa aastat teine laps. Ma ei tunneta, et elus oleks sellepärast midagi tegemata jäänud selle arvelt. Mulle just pigem tundub, et ta on väga avatud silmaringiga ja hea suhtleja tänu sellele, et ta on samamoodi väiksest saadik meiega nagu väike pamp kaasas olnud,” selgitab Kaia.

Kaia arvates on pigem lapse kaasasolek positiivne, mis õhtuti pingeid maandab.

“Teistpidi ma jälle vaatan, et sellises pingelises olukorras on mingi rõõm, et ka kui Koit tuleb siin õhtul pärast pikka päeva, saab kuidagi välja lülitada end korraks. Kuidagi aitab pinget maandada, sa tegeled muu asjaga ja see on kuidagi sinu hetk. Me oleme selle nädal aega juba hakkama saanud, lõpusirge on ees,” naeris ta.

Kaia, kellel on tööd sama palju või rohkemgi veel kui kõigil teistel Eesti delegatsiooni liikmetel, ütles, et tema on kiire elutempoga juba ammu harjunud.

“Eks loomulikult on natuke keerulisem hetkel, sest kõik on sattunud nagu ühte auku meil. Alates sellest “Eesti laulu” asjast, siin olemisest, beebi sünnist…Aga ma arvan, et me oleme hea tiim, üksteisele toeks selle koha pealt. Ei ole lahendamata olukordi, issand jumal, ega lapse saamine pole mingi haigus või mingi halb asi ju! See on pigem meis endis kinni, kuidas me mugavdame ennast sellesse olukorda, pigem on see, et ema on mul kogu aeg öelnud, et meie elustiili juures see laps peab kohanema selle meie elutempoga. Polegi võimalik, et ma istuks seal kodus nelja seina vahel, käiksin metsa vahel jalutamas. See ei oleks nagu meie elu,” rääkis Triisa.

Ka pärast beebi sündi pidi Triisa kolm päeva haiglas olema ning naisel tuli hulluksminemise tunne peale. “Ma isegi ei mäleta, kus mul oleks olnud vaba kolm päeva, et ma istun nelja seina vahel,” sõnas ta.

Koidu sõnul on laps tema jaoks Eurovisionil suur stressialandaja.

“Meil on siin mingi 14-tunnine päev jälle selja taga ja jõuame hotelli, siis mingi tunnike temaga tegeleda ja tunned, kuidas kõik pinged lähevad alla. Mõjub kuidagi hästi rahustavalt. Vahet ei ole kas ta kiuksub, nutab, on vait või sööb…See kuidagi mõjub hästi rahustavalt!” rääkis ta.

Koit saab oma vastsündinud lapsega hästi hakkama ning saab ka üksi beebi toidetud või temal mähkmed vahetatud.

Pärast Eurovisioni tralli läheb Koit oma bändiga Ameerikasse tuurile. Kaia sõnul võtab siis ülejäänud pere rahulikumalt. “Suurem laps saab oma teise klassi lõpetatud ja ootame koolivaheaega,” rääkis ta.