Vabariigi Valitsus kiitis kabinetiistungil heaks kaitseminister Margus Tsahkna ettepanekud ajateenistusse kutsumise süsteemi reformimiseks, mille eesmärgiks on tagada ajateenistuse läbinud reservväelaste arvu tõus ning seeläbi Eesti iseseisva kaitsevõime tõstmine.

Tsahkna sõnul on praegune ajateenistusse kutsumise süsteem iganenud ning ei taga pikas perspektiivis Eesti riigikaitseks vajalikku väljaõppe omandanud inimeste arvu. "See, et meie poistest vaid 30 protsenti on tervise tõttu võimelised ajateenistuse läbima, ei vasta tegelikkusele. Soomes on see protsent 70 ja olen kindel, et meie noored ei ole nõrgemad kui Soomes. Viga on süsteemis ja seda tulebki muuta," ütles Tsahkna.

Kaitseminister Tsahkna ettepanekute sisuks on muuta riigipoolsete kutsete kättetoimetamine elektrooniliseks, luua täiendavad meetmed kaitseväeteenistusest kõrvalehoidjatele ning korrastada arstlike komisjonide töökorraldust ja tervisenõudeid. Tsahkna sõnul toimib Eesti ajateenistusel põhinev reservarmee mudel tervikuna hästi. "Samas peame tagama, et riigi ja kodaniku vaheline suhtlus oleks kaasaegne ja elektrooniline, mitte paberkutsetel põhinev, nagu tsaariajal,“ ütles Tsahkna.