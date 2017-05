Odav hostel, mis asub vaid jalutuskäigu kaugusel Brandenburgi väravatest ja Unter den Lindeni bulvarist, on populaarne peatuspaik noortele turistidele ja neile, kelle jaoks on tähtis soodne hind. Turismihooajal peab voodikoha City Hostelis kinni panema juba mitu kuud varem. Mis teeb tagasihoidlikust öömajast erilise, on see, et maja, milles hostel töötab, nagu ka maalapp, millel maja seisab, kuuluvad Põhja-Korea saatkonnale. Maa-alal on kaks hoonet, mõlemad saatkonna omandis.

Saksamaa välisministeeriumi riigisekretär Markus Ederer rõhutab, et on äärmiselt oluline Põhja-Korea tuumaprogrammi rahalised ressursid võimalikult väikeseks kokku kuivatada. Mis teeb asja keeruliseks, on see, et teisele riigile kuuluvat hoonet Saksamaa lihtsalt ära võtta ei saa. Pealegi, igasugused katsed seda teha võivad ettearvamatut Pyongyangi ärritada. Ainus võimalus on mõjutada ärimeest, kes tegeleb hosteliga. Miks peaks aga ka tema loobuma - äri on enam kui kasulik (ka ei pruugi temale meeldida mõte Põhja-Korea ärritamisest).