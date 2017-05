Vene opositsiooniliider Mihhail Hodorkovski on varem rõhutanud, et president Vladimir Putin tahaks väga näha Euroopa Liidu lagunemist, sest siis saaks ta läbirääkimisi pidada iga riigiga eraldi.

Saksamaa korraldab 17. septembril parlamendivalimised. Tuntud Kremli kriitik Garri Kasparov hoiatas ajalehele Bild antud intervjuus, et Venemaa president annab endast parima, et takistada alates 2005. aasta sügisest Saksamaa valitsust juhtiva Angela Merkeli tagasivalimist liidukantsleriks.

Seisab ju Merkel tugevalt nii ühinenud Euroopa kui ka kogu vaba demokraatliku maailma kaitsel. Teda saab pidada viimaseks tõeliseks lääne stabiilsuse ankruks.

Putin kaotas Hollandis ja Prantsusmaal

Samal seisukohal on 2013. aastal Venemaalt lahkunud Garri Kasparov. "Merkel on Euroopa Liidu võtmefiguur. Putin teab: seni kuni Merkel on ametis, jäävad sanktsioonid püsima.

Merkel on viimane bastion Euroopa Liidus. Seetõttu teeb Putin kõik, mis tema võimuses, et Merkelit nõrgestada," rõhutab endine malemaailmameister.

Meenutades märtsis peetud parlamendivalimisi Hollandis ja äsjaseid presidendivalimisi Prantsusmaal saab öelda, et Putin kaotas nii Hollandis kui ka Prantsusmaal. "Loodetavalt kaotab Putin ka Saksamaal," usub Kasparov.

Berliini internetikonverentsil re:publica peetud kõnes hoiatas Kasparov, et Putinit ei tasuks alahinnata. "Nõukogude Liit oli ohtlik, kuid Putin on ohtlikum. Ta püüab hävitada demokraatiat seestpoolt.

Kui Nõukogude Liit esindas alternatiivset ideoloogiat, siis Putin ei ole ideoloog, teda huvitab ainult hävitamine," selgitas Kasparov, kes neli viimast aastat on elanud peamiselt New Yorgis.

KRIITIK: Garri Kasparov (54) (AFP / Scanpix)

Diktaatorid mängivad male asemel pokkerit

Ta ütles, et diktaatorid ei mängi malet, vaid pokkerit – malelaud on maletajate ees avatud, pokkeris on edu alus ebakindlus ja bluff.

Saksamaal soovib Putin toetada kõiki jõudusid, kes on Merkeli vastu. "Saksamaa on Putini prioriteet. Ta tahab, et Saksamaad juhiks poliitik, kes on tema suhtes hästi meelestatud.

Seda, mida kunagine Nõukogude Liit sõjalise survega ei suutnud, tahab Putin korruptsiooni, poliitika ja meedia manipuleerimisega saavutada," ütleb Saksamaal elav Vene ajakirjanik ja sotsioloog Igor Eidman.

Rootsis töötav Saksa teadlane Anke Schmidt-Felzmann hoiatas eelmise aasta lõpul, et Saksamaa valitsus eesotsas Angela Merkeliga on juba praegu Putini infosõja fookuses.

"Saksamaal on juhtroll Euroopa Liidus. Samuti on Saksamaa majanduslikult ja poliitiliselt oluline NATO liikmesriik ja tähtsaim Venemaa kaubanduspartner Euroopas. Seetõttu näeb Putin Saksamaa praegust valitsust segava tegurina oma huvide realiseerimise teel.

Kreml paneb kõik mängu, et Saksa valijate usaldust Saksamaa demokraatiasse purustada," ütles ajalehele Bild julgeolekuküsimusi ja infosõdu uuriv Anke Schmidt-Felzmann.

Teadlane prognoosis, et Kreml võtab Saksamaa parlamendivalimiste lähenedes kursi Angela Merkeli diskrediteerimisele avalikkuse silmis. Samal ajal on oodata, et Kreml hakkab Saksamaal massiivselt toetama neid jõudusid, kes pooldavad aktiivselt Kremli huve, nagu näiteks sanktsioonide tühistamist.

Putini strateegia saab lühidalt kokku võtta järgmiselt: nõrgestada tuleb nii Angela Merkelit kui ka Euroopa Liitu, samal ajal tugevdada Merkeli kriitikuid ja Euroopa Liidu vastaseid.

Vladimir Putin ei ole sekkumist välisriikide valimistesse kinnitanud. Kohtumisel Angela Merkeliga 2. mail Sotši kuulutas ta taas, et Venemaa ei ole kunagi sekkunud teiste riikide poliitikaellu. Küsitav on, kas ta seda väidet usub.

Merkel püüab neljandat valimisvõitu

Kristlik-demokraatliku Uniooni (CDU) liider Angela Merkel on juhtinud Saksamaa valitsust alates 22. novembrist 2005. Seni on ta võitnud kolm korda järjest (2005., 2009. ja 2013. aastal).

Paljud peavad teda igaveseks liidukantsleriks. Merkeli eelkäijatest jõudis Konrad Adenauer selles ametis olla 14 ja Helmut Kohl koguni 16 aastat. Euroopa Liidus on Angela Merkel 2014. aasta märtsist saati staažikaim valitsusjuht. Eelnevalt kuulus see tiitel lühikest aega Andrus Ansipile.

Sügiseste parlamendivalimisteni Saksamaal jääb pisut üle nelja kuu. Viimaste avaliku arvamuse küsitluste tulemused on Angela Merkelile positiivsed.

Kristlikud demokraadid edestavad sotsiaaldemokraate veenva ülekaaluga ja Angela Merkelgi on mäekõrguselt üle sotsiaaldemokraatide liidukantslerikandidaadist Martin Schulzist.