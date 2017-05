Keskerakonna poliitikud on meil üle 20 aasta otsevalimisi nõudnud. Nii on nad andnud riigikogus menetlusse põhiseaduse muutmise algatusi sihiga kehtestada otsevalimine. Kuid hiljaaegu võtsid keskerakondlased menetlusest tagasi sellesisulise eelnõu. Selle põhjus võib olla soov hoida valitsuskoalitsiooni, sest selles küsimuses pole koalitsioonis kokkulepet. Aga paistab, et Keskerakonnas ei olda enam päris üksmeelsed, arutatakse ka muid variante. Presidendi otsevalimise idee on nüüd enda kanda võtnud hoopis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Kas Eestis peaks rahvas presidenti otse valima? See küsimus on olnud päevakorral alates ajast, kui Eesti rahvas jõustas 1992. aastal suvel rahvahääletusega praeguse põhiseaduse. Viimati läks vaidlus eriti ägedaks möödunud, 2016. suvel, kui osa meediaväljaandeid püüdis kehtestada otsevalimise tehnilisi reegleid olukorras, kus otsevalimist ei saanud kuidagi olla. Valijamehi püüti mõjutada avaliku arvamuse arvudega, ja Marina Kaljuranna meeskond käitus, justnagu olekski meil otsevalimine.

Valimiskordade pilt on maailmas üsna kirju. Paljudes Euroopa riikides valib kogu rahvas riigipea otse, mõnes kohas hoopis nii-öelda kaudselt, ehk riigipea valimisel ei osale kogu rahvas, vaid ainult mingi eriline väike inimeste hulk, ja on ka riike, kus riigipead ei valita üldse. Ma ei oska tuua täpseid arve ja riikide loendeid, kuna ei ole leidnud ühtki teatmikku või netilehekülge, kust saaks täpseid andmeid. Kui mõni lugeja leiab, et olen teinud mõne vea, palun andke sellest mulle teada aadressil jyri.adams@riigikogu.ee

Ent laias laastus valib umbes pooltes Euroopa riikides rahvas riigipea otse. Kasutatakse kahevoorulist valimist, ehk teises voorus võistlevad kaks esimeses voorus kõige enam hääli saanud kandidaati. Otse „valitakse“ riigipead kõigis postkommunistlikes, autoritaarsetes ja diktatuuririikides, nagu Venemaa ja Valgevene. Nendes, aga ka Prantsusmaal, on presidendi otsealluvuses eraldi valitsus koos peaministriga. Umbes kümmekonnas Euroopa riigis valitakse rahva poolt otse väga piiratud võimuga riigipea. Meile kõige lähemad niisugused riigid on Soome ja Leedu. Viimase 25 aasta jooksul on otsevalimine võetud kasutusele Soomes, Tšehhis, Moldovas.

Teises pooles Euroopa riikides ei kasutata otsevalimist. Neist omakorda umbes pooltes on riigipeaks monarh – meile lähimad on Rootsi, Taani ja Norra kuningad. Üheksas riigis, nende hulgas ka Eesti, ei valita riigipead otse: Albaanias, Itaalias, Kosovos, Kreekas, Lätis, Maltal, Saksamaal, Ungaris. Nendest riikidest valib presidendi suures osas parlament, eriline valimiskogu on selleks Itaalias.

Küsimus, kas Eestis valida riigipea otse või kuidagi teisiti, oli 1991-1992 tegutsenud Põhiseaduse Assamblee üks põhilisi vaidlusküsimusi. Otsevalimise ideed toetas kaks muidu omavahel mitte eriti koostööd teinud assamblee liikmete rühma: esiteks need, kellele meeldisid 1938. aasta põhiseaduse lahendused, teiseks aga need, kes olid koondunud Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli toetajaskonnaks. Kuigi assamblees oli terve rida hääletusi, oli summaarne jõudude vahekord siiski üsna selge: umbes kolmandik assamblee liikmeid pooldas otsevalimist, kaks kolmandikku aga oli selle vastu.

Kas ja kuidas oleks teostatav idee, et Eestis praegu kehtiv presidendi valimise kord asendataks üldrahvaliku otsevalimisega? See polekski väga keeruline. Põhiseaduse §79 tekst tuleks asendada uuega, millel oleks teistsugune sisu. Aga põhiseaduse muutmine iseenesest ei ole kuigi kerge. Kõige lihtsam oleks seda teha nii, et kahes riigikogu järjestikuses koosseisus hääletaks põhiseaduse muutmise poolt vähemalt 51 saadikut.

Kahe valiva kogu tööõnnetus

Kuid on üks tõsine probleem, mida ei kiputa selgelt välja ütlema, mis aga tekitab poliitilisi kõhklusi ja kartusi, ning töötab seega muutmise vastu. Nimelt on otse valitud riigipeal hulga tugevam poliitiline mandaat, isegi kui sellist tugevnemist otsesõnu kuhugi kirja ei pandaks. Kui president ei peakski soovima rohkem võimu, siis tema alluvad, nõunikud ja talle oma soove esitavad lobirühmad ei jätaks võimalust kasutamata. Kardan, et presidendi võimu suuruses kokkuleppimine oleks hoopis raskem kui valimise viisi suhtes.

Minu arvates täitsa mõistlik mõte on aga justiitsministeeriumis ettevalmistamisel olev põhiseaduse muutmise projekt, milles muu hulgas olevat mõte, et meie praegust presidendi valimise korda tuleks lihtsustada selliselt, et selleks poleks enam kaht kohta – riigikogu ja valimiskogu. Piisaks vaid valimiskogust.

Minu hinnangul kukkus põhiseaduse §79 Põhiseaduse Assamblees ebaõnnestunult välja. Hädasid on selles paragrahvis rohkem kui üks, aga neist kõige suurem on, et seal on üheaegselt nii riigikogu kui ka valimiskogu. Põhiseaduses on igal pool mujal niimoodi, et iga riigi olulisemaks toiminguks on vaid üks tegutsemisviis. Nii on välistatud võimalused, et keegi hakkaks kuidagi kombineerima, et saada endale soodsamat olukorda.

Tunnen ennast süüdlasena – põhiseaduse eelnõus, mille esitasin koos oma kaaslastega, oli selle koha peal kirjas kaks varianti: riigipea valitakse kas parlamendis või eraldi selleks kokku kutsutavas valimiskogus. Kui assamblees otsiti kõigile sobivat kompromissi, siis miksiti need kaks varianti kokku. Me ei osanud ette näha, millised tagajärjed saavad sellel olema.

Vähemalt mina olin tookord sedavõrd naiivne, et arvasin, et ka Eestis oleks võimalik presidenti valida parlamendis, nagu seda tehakse Euroopas veel Lätis, Ungaris, Saksamaal, Kreekas, Maltal, Albaanias ja Kosovos. Selle elementaarseks eelduseks oleks aga, et parlamendi liikmed on oma tegudes ja hääletamistes sõltumatud. Paraku on meie riigikoguga läinud asjad nii, et parlamendisaadikutel pole praktiliselt iseseisvat otsustamise õigust ja nad tegutsevad enamasti oma fraktsioonide orjadena. Isegi kui nad püüaksid ennast nüüd parandada, ei ole neil valijate silmis moraalset autoriteeti.

Muudatusteks puudub poliitiline üksmeel

Nii jääbki kahest variandist sõelale vaid valimiskogu. Presidendi valimise seadust, mille normide järgi valimiskogu moodustatakse, on paratamatult vaja muuta, ja seda seoses sellega, et haldusreformi tulemusena omavalitsusüksused suurenevad, aga nende arv väheneb. Valimiskogu mõistlik suurus võiks olla 300–400 valijat, nende hulgas siis ka riigikogu liikmed. Teised valijad saavad ilmselt tulla ainult kohaliku omavalitsuse volikogudest. Aga põhiseaduse §79 muutmine ei saa piirduda vaid sellega, et selle tekstist jäetaks välja riigikogu käsitlev osa. Kui presidendi valimise ülesannet tahta tõsiselt panna valimiskogu peale, siis tuleb loobuda mõttest, et valimiskogu tuleb Tallinna kokku vaid pooleks päevaks ja seal toimub vaid kaks hääletamisvooru.