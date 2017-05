X armastab rääkida, et mootorrattur ei tohi sõita kiiremini, kui tema kaitseingel jaksab lennata. X-i sõnul on tema kaitseingel aga vana ja paks mees, kes usinast piibutamisest vilinal hingab.

Y hindas elava liiklusega maanteel kurvi ja oma kiirust valesti ning põrutas põllule, lennates läbi vastassuunavööndi. Kerged vigastused, tsikkel rivist väljas.

Z pidi ta koju viima, ent tegi valeotsuse, hinnates üle oma maksa suutlikkust. Patrulli peatumismärguande peale tegi teisegi vea ja püüdis 170 km/h kiirusega, Y tagaistmel, politsei eest pageda. Saadi kätte, löödi raudu. Arestimajast vabanedes ootab ees pikem jalgsikäimine ja priske trahv. Vaevalt, et tööandja enam tema teenuseid vajab.

Võiks öelda, et Y-i ja Z-i kaitseinglid rebestasid naba paigast, et hoida kinni veokeid, mis tahtsid siis neis kohtades liigelda. Ei, see oli puhtalt õnnelik juhus.

Tsiklimehe kaitseingliks on oskus oma võimeid mitte üle hinnata ja oskus teha õigeid otsuseid.