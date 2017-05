Dakota Accessi torujuhe, mille vastu protestisid mitu kuud USA põliselanike hõimud ja nende toetajad, sai president Donald Trumpi valitsuselt rohelise tule. Meeleavaldajate põhimure torujuhtme ohutusest sai aga kinnitust, kui naftajuhtmest, mis veel valmiski pole, lekkis välja üle 84 galloni toornaftat.

Õnnetus juhtus 6. aprillil Lõuna-Dakota osariigis. The Guardian kirjutab, et kuigi õnnetuse järel kinnitasid Lõuna-Dakota osariigi valitsuse esindajad, et leke koristati ruttu ära, on kohalikud mures. Standing Rocki siuu hõim, kes oli torujuhtme-vastaste protestide keskmes, sest toru läheb nende reservaadi kõrvalt läbi, on kohtus käinud nii juhet ehitava Energy Transfer Partnersi kui ka USA valitsuse vastu. Torujuhtme kaudu hakkab kütus liikuma Põhja-Dakotast Illinoisi osariiki.

"Meile ei paku mingit rõõmu parastamine, et "me ju ütlesime". Kuid juba algusest peale oleme me rääkinud, et küsimus pole kas [lekib], vaid millal," ütleb üks põliselanike advokaatidest. "Torujuhtmed lekivad ja nad lähevad katki. Sellised asjad lihtsalt juhtuvad." Standing Rocki siuu hõimu esindaja Dave Archambault II arvab, et leke peaks andma kohtule põhjust sekkuda. "Meie kaebus selle ohtliku projekti vastu on endiselt jõus ja nüüd on veelgi olulisem kui kunagi varem, et kohtud asja käsile võtaksid ja peataksid olukorra, kus õnnetusi võib veelgi juhtuda. Ja mitte ainult Standing Rocki siuu hõimu ja meie ressursside kaitseks, vaid kõigi 17 miljoni inimese nimel, kelle puhas joogivesi on ohus," seisab tema pöördumises.

6. aprilli lekkes pääses voolama 84 gallonit ehk üle 300 liitri toornaftat. Selle kohta ei tehtud ühtegi teadaannet enne kui üks kohalik ajakirjanik sellest kirjutas. Väidetavalt ei olnud lekke tõttu ohus ükski veehoidla ega allikas.

Siuu hõimu ja nende toetajate meeleavaldused Standing Rockis kestsid eelmise aasta sügisest selle aasta veebruarini. Naftajuhtme vastu protestitakse väiksematel kogunemistel edasi.