Haridus- ja teadusminister Mailis Reps sai pühapäeval kuuendat korda emaks. Päev pärast lapse sündi teatas ta avalikkusele, et vastsündinud tütreke Charlotte on teravdatud arstliku tähelepanu all ning palus anda perele rahu. Täna väisas ta ühes värske ilmakodanikuga juba valitsuse istungit.

Lastearst Adik Levin ütleb, et ta väga austab Mailis Repsi nii poliitikuna kui ka inimesena, kes lapsi sünnitades on eeskujuks paljudele teistele meie seast. Ent , kuid selles osas, kas pisikese beebi koht on rahvarohketes kohtades, on Leviniltal oma raudne arvamus.

Lastearst Adik Levin (Terje Lepp)

„Siin on kaks aspekti. Ühest küljest see, et ta läks riigikokku koos lapsega ega jätnud teda kellegi hoolde, on muidugi tore. Teine küsimus on see, kas ta pidi sinna minema, on see nii tähtis?“ küsib Levin.