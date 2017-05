Paljud naised on Snapchatis hädas olnud tüütute meestega, kes varmalt ise valmis oma peenisest naistele pilte saatma, kirjutab Metro.

Naisele Snapchatis oma peenisest pildi saatnud mees tõmmati haneks, kui ta agaralt seksile lootes oli valmis kodust 40 minuti kaugusele sõitma, et kohtuda. Vastupidiselt tema ootustele - ees ei oodanud kaks seksikat neidu, vaid hoopis Buckinghami palee.

Nii andis ta mehele oma koordinaadid, mis juhatasid mehe Buckinghami palee juurde.

Tara lisas veel vallatult, et ta elab sõbrannaga, kes tahaks ka meelsasti nendega ühineda. Loomulikult tõmas see vaese mehepoja eriti käima.

Naine arvas, et mees taipab aadressi järgi, et tegu on naljaga, kuid nii ei juhtunud. Tüüp sõitis 40 minutit linna ja jõudis palee juurde. Isegi veel siis ei taibanud ta midagi.

Nii sai mees korraliku tünga, sest vaidles palee ees valvuriga ja sai Taralt naeratava kuninganna pildi. Lisaks oli ta hiljem solvunud, et pidi taolise asja tõttu end mõnusast kodust välja ajama. Ta isegi ähvardas näitsikut.

Päris hea õpetus, miks endast paljaid pilte saata ei tasuks kellelgi...