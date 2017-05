Rootsi Eurovisioni tiim on valinud Kiievis ööbimispaigaks lukshotelli, mille alakorrusel asub pornoklubi.

Expresseni teatel ööbivad eurolaulik Robin Bengtsson ja teised tiimi liikmed Premier Palace'i nimelises lukshotellis, mille kaheksandal korrusel tegutseb pornoklubi Club Paradise Cabaret.

Klubi praalib oma kodulehel, et tegu on Kiievi parima stripipaigaga.

"Jah, olen seda kohta märganud," nentis Robin Expressenile, kuid seletas, et Kiievis on raske leida ilma striptiisiklubita hotelli. "Neid on kõikjal."

Club Paradise Cabaret's pakutavad privaattantsuetteasted maksavad Ilta-Sanomate teatel 130 euro ringis. Tunduvalt odavamalt, 31 euro eest, saab tantsijanna paljastelt rindadelt tekiilat juua. Kahe naise intiimšõu eest kasseeritakse 70 eurot. Klubis pakutakse ka mitmesuguseid massaaže.