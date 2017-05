Lauljatel Marju Länikul ja Rasmus Rändveel, kes Eesti Eurovisioni ekspertžüriis peaproovi põhjal teise poolfinaali laulunumbritele hindeid jagasid, jätkus vaid kiidusõnu eilsele Laura Põldvere ja Koit Toome "Verona" etteastele.

"Kuigi eilne poolfinaal oli laulude poolest mitmekesisem, kui esimene poolfinaal, usun, et Koidul ja Laural läheb siiski väga hästi. Nad olid väga kenad ja esitasid vokaalselt väga hea numbri." nentis Marju Länik. "Kujutan ette, et kindlasti nad tundsid ootamisest ka teatud pinget, kuna nad esinesid ju ometi eelviimastena, kuid laval olid nad laitmatud. Oli näha, et nad panid kõik oma emotsioonid mängu. Eile oli laval mitu duetti, kuid ma ütleks, et meie duett oli kõige meeldejäävam."

Marju, kes on suur tänavuse Eesti Eurovisioni-loo fänn õhkas: "Ma loodan neile ainult parimat ja soovin kogu südamest, et õnn neile naerataks. Ma usun siiralt, et nad saavad häid punkte. Ma tahan uskuda kogu südamest, et nad saaksid finaali." Marju lootusi kinnitas ka saalist kostuv tugev aplaus, mis pärast Laura ja Koidu esitust kohal viibijate kõrvu pikaks ajaks helisema jäi.

Produtsent Olavi Paide, kes kuulus samuti Eesti tänavusse Eurovisioni žüriisse on Koidu ja Laura esituse suhtes optimistlikult meelestatud: "Ma arvan, et Laural ja Koidul läks hästi ja eks me näe seda, kuidas see meeldis teistele žüriidele ja mis arvavad ka teised inimesed juba täna õhtusel publikuhääletusel. Minu arust esinesid Laura ja Koit hästi, mulje jäi väga hea. Parimat tulemust Eestile loodame me kõik, mina nende seas."

Lauljal Rasmus Rändveel jagus samuti vaid kiidusõnu: "Koit ning Laura tegid tubli ja kindla esinemise. Tegemist on elukogenud lauljatega, kellel ei löö väga jalga või häält värisema ka tohutu suur Eurovisioni lava. Kahtlemata on peaproovil väga oluline roll igal Eurovisioni osalejal, sest teatavasti langetab rahvusvaheline žürii enda otsuse just selle baasil - leian, et Koit ja Laura tulid sellisest hirmuäratavast situatsioonist sirge seljaga välja ning oskan vaid loota ja ennustada, et sama positiivne mulje jäi ka teistele žürii liikmetele. Ma julgen ennustada, et Koit ja Laura saavad žürii häältega edasi."