President Kersti Kaljulaid avas Kadrioru lossi ees heategevusliku Teatejooksu ja asus koos kergejõustiklase Ksenija Baltaga starti. Jooksust võttis tänavu osa rekordiliselt ligi 12 000 noort.

President Kersti Kaljulaid avas Kadrioru lossi ees koos 8-aastase Alekseiga heategevusliku teatejooksu, millega noored kutsuvad üles annetama liikumisvõime kaotanud laste ravi heaks.



President Kaljulaidi sõnul kannab teatejooks kahte olulist sõnumit. "Esiteks tuletab teatejooks lastele ja noortele meelde, et liikumine on tore ja kasulik ning eriti hea on siis, kui seda saab teha värskes õhus koos sõpradega. Ning teiseks – teeme üheskoos rohkem head!"



"Täna jookseme me selleks, et kutsuda inimesi üles annetama ja toetama lapsi, kes ise liikuda ei saa. Mõelgem kaasa, kuidas saab veelgi rohkem nende heaks ära teha ja oleme koos aktiivsed sõnumilevitajad, et abivajavaid lapsi veelgi paremini aidata," ütles president.

Lapsed juhivad oma jooksuga tähelepanu annetamisvõimalustele. Tänavuse jooksu fookuses on 8-aastase Aleksei ja 17-aastase Matsi ravi toetamine. Mats on varem ka ise teiste laste aitamiseks teatejooksul osalenud, kuid kolm aastat tagasi kaotas ta südame seiskumise tõttu nii liikumis- kui ka nägemis- ja kõnevõime. Aleksei kaotas liikumisvõime sügisel põetud raske haiguse tagajärjel.