Eesti Kinnisvarafirmade Liidu iga-aastaselt kaks korda läbiviidava uuringu järgi ootavad kinnisvaraettevõtjad aktiivset tehingute turgu, kuid mõningat tagasiminekut nii elamispindade kui äripindade üürihindades.

Ettevõtete töötajate arvu ja käibe kasvatamise osas valitsevad positiivsed meeleolud.

„Uuringus osalenud ettevõtete ootused elamispindade ostumüügituru aktiivsuse ja hindade kasvu osas on pigem optimistlikud,“ tõi välja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark. „Hea majandusseis julgustab ostjaid kinnisvaratehinguid tegema. See omakorda surub hindu tõususuunas. Samas võiks oodata seniste hinnatõusutempo ja tehingute arvu kasvu aeglustumist.“

Elamispindade üürihindade osas on kinnisvaraettevõtjate ootused vastukäivad. Siiski on enam neid, kes kasvava üüripakkumise valguses näevad survet elamispindade üürihindade mõningaks alanemiseks. Sama kehtib äripindade sektori kohta, kus pakkumist järjest lisandub ja see hakkab üha enam üürihindu survestama.

Majanduskeskkond soosib kinnisvaratehingute tegemist. Sellest tulenevalt ootavad pea kõik uuringus osalenud ettevõtted lähitulevikult nii töötajate arvu kui käibe kasvu. Seejuures on käibekasvuootus viimase viie aasta kõrgeimal tasemel.

„Uuringus osalejate ootused on valdavalt optimistlikud sisaldades siiski annuse ettevaatlikkust. Osalejad tõid välja nii konkurentsi tihenemist pakkumiste turul, kui seniste kasvutempode pidurdumise võimalikkust.

Lähima poole aasta kinnisvaraturg liigub uuringus osalenute hinnangul positiivsel kursil,“ võttis Tõnu Toompark uuringu tulemused kokku.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit viib regulaarselt kaks korda aastas läbi kinnisvarasentimendi uuringut. Küsitlusele vastajateks on EKFLi liikmed ja teised kinnisvaravaldkonna ettevõtete juhid ja tippspetsialistid.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub 40 juhtivat kinnisvarasektori ettevõtet.

Foto: Scanpix