Eile tegi Viljandi politsei liiklusjärelvalvet Viljandimaal, kus tabati väikese ajaga 30 juhti, kes olid kiirust ületanud rohkem kui 15km/h. Suurim kiiruseületaja kihutas 70 kilomeetrise kiiruspiiranguga alal 128 kilomeetrise tunnikiirusega.

Kahe poole tunniga tuvastas politsei Paistu-Holstre teel 30 juhti, kes ületasid kiirust rohkem kui 15 km/h. Suurim fikseeritud kiirus oli 128 km/h, mis on peaaegu kaks korda enam kui lubatud sõidukiirus.

Seoses teetöödega Viljandi-Rõngu maanteel toimub ümbersõit Paistu kaudu, tulenevalt sellest on Maanteeamet kehtestanud kiirusepiirangu 70 km/h.

Politsei tuletab meelde, et ümbersõitudeks kasutatakse väiksema liikluskoormusega teid, mis võivad olla käänulisemad, kitsamad ja kehvema teekattega. Erinevad kiirusepiirangud on paigaldatud põhjusega - hoiatamaks juhte võimaliku ohu eest.