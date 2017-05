Kaitseminister Margus Tsahkna selgitas kannatlikult, et mõeldud on ainult neid asutusi, mida peavad liitlaste relvajõud ja mis mõeldud teenindama ainult liitlaste sõdureid. Seepeale salvas reformierakondlane Eerik-Niiles Kross Luigase suunas: „Aga lõbustusasutusi muidugi võiksid setud minna neile pakkuma, see oleks kindlasti päris huvitav.“

Tõsisemal toonil selgitas kaitseminister Riigikogule, et leping lubab USAl mõista õigust enda inimeste üle, juhul kui nii Eestil kui ka USAl on selleks kaaspädevus. Ta lisas, et paljudes riikides, kus USA sõdurid viibivad, kehtivad nendele ainult USA seadused, Eestiga on asi lahendatud paindlikumalt.

Nimelt võib prokurör väga olulistel juhtudel otsustada, et Eesti võtab õigusemõistmise enda kätesse, see peab juhtuma enne kui kuriteost on möödas kolm nädalat. Kui on suur avalik huvi või on kannatanute huvides pidada kohtumõistmist Eestis, siis seda saab Eesti riik nõuda. Tsahkna eitas, et see on riigi suveräänsusest loobumine, tegu on kahe liitlase kokkuleppega.

Eraldi sõnas minister, et iga Eesti kodanikust kannatanu on riigile oluline ja kannatanu huvide eest seismiseks teeb riik kõik endast oleneva. Eesti tagab oma kodanikele juurdepääsu tõenditele ja tunnistustele ning õigusabi olemasolu, isegi kui kohtupidamine peaks aset leidma USAs, sõnas Tsahkna.

Lepingu mõtteks on kaitsta välismaal viibivaid sõdureid, sest seadused ja karistused on riikides erinevad ning maailma eri paikades ei pruugi üks ja sama tegu olla üldsegi mitte kuritegu. Raamlepinguks on NATO SOFA lepe (Status of forces agreement), kuid USA eelistab paljude riikidega sõlmida veel detailsemad kahepoolsed lepped. Ka Eesti ise on selliseid leppeid sõlminud riikidega, kuhu on lähetatud Eesti sõjaväelasi.