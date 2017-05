Igal aastal on väga põnev küsimus ka see, kes edastab Eurovisioni finaalis Eesti punktid. Õhtuleht on saanud kinnituse, et tänavu teeb seda Jüri Pootsmann, kes mullu meid Eurovisionil esindas.

Palusime Jüril asja ka pisut kommenteerida. "Mind lihtsalt kutsuti punkte andma. Ma eriti kaua ei mõelnud ja võtsin pakkumise suhteliselt kohe vastu, miks mitte," ütleb Jüri.

Esimese proovi teeb ta telemajas homme. Praegu ravib ta kodus kuskilt külge hakanud külmetust. "Reedel on esimene proov, siis laupäeval ka ja rohkem muud polegi. Ütlen seal kümne sekundi jooksul kaks rida lauseid ja nii ongi," muigab ta. Kas Pootsmann juba harjutab kodus usinalt põhilist repliiki: "Hello, Kiiev, this is Tallinn calling!" ("Tere Kiiev, Tallinn helistab!")? "Ei ole veel harjutanud, tegelen sellega homme," naerab ta.