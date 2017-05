Politsei palub kaasabi selgitamaks ligi kolm nädalat tagasi Tartumaal kadunuks jäänud 46-aastase Tiidu asukohta.

Mehe tuttavad nägid Tiitu viimati 22. aprilli õhtul Kärkna tanklas, umbes kolme kilomeetri kaugusel oma elukohast. Pärast seda on tema asukoht teadmata. Ühe tuttava kinnitusel oli mees kadumise õhtul tugevate joobe tunnustega. Tankla ümbruse kontrollimisel leiti mehele kuuluv kott isiklike esemetega, kuid meest lähedusest ei leitud. Kuna mehel telefoni kaasas ei ole, puudub võimalus tema asukoha positsioneerimiseks. Korrakaitsjatele on teada, et mehe tavapärane liikumisteekond viis üle Amme jõe raudteesilla. Kontrollitakse nii silla ümbrust kui ka jõeservasid.

Politsei on suhelnud Tiidu tuttavatega, kes tema asukohast midagi ei tea. Praegu kontrollitakse Tiidu suvilat ja selle ümbrust leidmaks märke sellest, kuhu mees võis minna. Ühtlasi on Tiidu kirjeldus antud politseipatrullidele, kes kontrollivad piirkonda jäävaid teid ja küsitlevad kohalikke inimesi. Haiglas viibivate inimeste nimekirjade kontroll ei ole samuti tulemust andnud.

Paraku pole politseile teada, mida mees seljas võis kanda peale selle, et nii jope kui ka püksid olid tumedad.

Kellel on infot kirjeldatud mehe asukohast palutakse teada anda telefoninumbril 730 8747 või politsei infotelefonil 612 3000.