Eurovisioni korraldustiim uuris ametliku programmiraamatu tarbeks kõigi 42 riigi osalejatelt, kas neil on enne lavaleminekut mingi kindel tegevus, mis tagab neile hea õnne.

Nathan Trent (Austria): tavaliselt teen ma 30 minutit enne esinemist joogat, et end maha rahustada. Ka teen ma hääleharjutusi ja joon kaks pudelit mullivett.

Jana Burceska (Makedoonia): Mm alles mõtlen seda tegevust välja.

Jana Burceska (AP / Scanpix)

Claudia Faniello (Malta): Mm ei usu, et heaks õnneks on vaja läbi viia mingit rutiinset tegevust. Küll aga lausun ma enne lavale astumist pisikese palve ja tuletan endale meelde seda teekonda, mis ma olen läbinud, et saada selleks, kes ma olen täna.

Claudia Faniello (AP / Scanpix)

Ilinca ja Alex Florea (Rumeenia): me teeme enne esinemist nalja, et üksteisele hea tuju tekitada.

Ilinca ft. Alex Florea (Reuters / Scanpix)

OG3NE (Holland): meie teeme enne esinemist oma bändi märki, mida on raske kirjeldada.

OG3NE (AP / Scanpix)

Joci Papai (Ungari): ma olen jumalaga väga lähedane ja tema on minuga väga lähedane. Seetõttu ei läheks ma lavale ilma palvet lausumata.

Joci Papai (Reuters / Scanpix)

Anja (Taani): Ma hingan enne esinemist sügavalt sisse, vaatan üles taevasse, rahunen ja ütlen endale, et kõik läheb hästim

Anja (Reuters / Scanpix)

Brendan Murray (Iirimaa): enne lavaleminekut veendun ma selles, et ma oleks hääleharjutustega soojaks köetud ning ka joon ma palju kuumasid jooke, kuhu lisan mett.

Brendan Murray (Reuters / Scanpix)

Valentina Monetta ja Jimmie Wilson (San Marino): meil mingeid kindlaid rutiine pole. Me teame, et publik ootab head meelelahutust ja seda me tahame neile ka pakkuda.

Valentina Monetta ja Jimmie Wilson (Reuters / Scanpix)

Jacques Houdek (Horvaatia): ma teen hääle soojaks, joon lonksu vett ja ütlen pisikese palve.

Jacques Houdek (Reuters / Scanpix)

JOWST (Norra): kõnnime palju ringi, joome kohvi ja laulame ühe Ed Sheerani laulu.

JOWST (Reuters / Scanpix)

Timebelle (Šveits): meie naisartist Miruna võtab enne esinemist endale vaikse hetke, et keskenduda; Emanuel ja Samuel aga kallistavad enne lavale astumist.

Miruna (Efrem Lukatsky)

Naviband (Valgevene): oleme üksteise talismanid.

Laura ja Koit: Koidul on kombeks enne esinemist mööda tuba ringi tammuda. Laura teeb häält soojaks, improviseerides erinevaid helisid, mis Koitu naerma ajavad.

Koit ja Laura (AP / Scanpix)

IMRI (Iisrael): teen hingamisharjutusi ja praktiseerin Iisraeli Eurovisioni meeskondade rutiini, mida on tehtud läbi aastate: me seisame ringis, hoiame üksteisel käest kinni ja laulame Iisraeli eelmise aasta võistluslugu.