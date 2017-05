Jaapani ühe tuntuma rokkansambli X Japan asutajaliige Yoshiki on aastakümnete pikkuse kirgliku trummimänguga oma tervise hävitanud.

BBC Newsi teatel vajab rokilegend lõikust, mille käigus paigaldatakse tema lülisamba kaelaosasse kunstdisk. Yoshikil on tavaks nii maruliselt trummi taguda, et ta on esinemise lõpuks korduvalt valude tõttu põrandale varisenud. Mänedžmendi sõnul sunniksid sellised vigastused nagu Yoshikil kutselist ragbimängijat pensionile minema.

Kõik X Japani tulevased kontserdid on edasi lükatud. Yoshiki teatas oma kodulehel, et lõikus tehakse Los Angeleses.