Ant helistas graafikul olnud telefoninumbrile, kuid liinile ta ei pääsenud. "Võtsin täpselt aega: ootasin 16 minutit," ütleb ta rõhutades, et kõne eest küsitakse raha ju temalt. Selle aja jooksul telefonile ei vastatud. Ta saatis prügivedu korraldavale Tallinna Jäätmekeskusele e-maili, millega pani ametnikud fakti ette: "Annan teile täpselt kolm tundi (alates 10.00-13.00) täita omapoolsed lepingulised kohustused, mille olete jätnud prügi äraveo graafiku alusel 10. mail 2017 täitmata!" Ant lisas, et kui selle aja jooksul prügivedu ei toimu, tühjendab ta oma konteineri sisu linnavalitsuse ette.

Elmo Ant selgitab, et prügiauto oleks pidanud graafiku järgi tulema eile ehk kümnendal mail. "Ma ootasin ära kümnenda hommiku, kümnenda lõuna, kümnenda õhtu - siis nüüd peaks olema piisav, et öelda, et kui on läinud 24 tundi üle, siis see ei saa olla force majeure, sest tervel tänaval on viimata," ütles mees täna hommikul, kui prügiautost polnud ei kippu ega kõppu.

Tallinnas Nõmmel elav Elmo Ant on püha viha täis, sest kohalik prügivedu ei käi kokkulepitud graafiku järgi. Prügiveo kiirendamiseks teavitas ta ametnikke, et kui kolme tunni jooksul konteinerit ei tühjendata, valab ta selle sisu linnavalitsuse ette. Kaks tundi hiljem oli prügiauto kohal.

"See on nagu äraspidiselt "Teeme ära": ühelt poolt sarjatakse inimesi, kes viivad prügi salaja, aga ma tahan näha, kes hakkab sarjama, kui ma täidan omapoolset force majeure'i, sest mul ei ole prügi kuhugi panna," ütles Ant hommikul.

"Sellel on ka nimetus olemas: see on kodanikuallumatuse aktsioon. Kuhugi ma pean ju oma prügi viima. Mul on valida: kas ma maksan peale ja viin prügi jäätmejaama või ma viin selle inimesele, kellel on vastutusalas on võibolla tegemata kohustus. Las ta siis koristab seda oma kabineti eest," arvas Ant.

Veidi pärast keskpäeva sõitis prügiauto Anti kodutänavale ja alustas hilinenud tööd. Ant selgitab, et kuigi tema mure sai nüüd lahenduse, ei pea ta normaalseks mentaliteeti, et asjad ei hakka liikuma enne, kui keegi kisa tõstab.

"Tõtt-öelda tuleks praegu prügi ju tasuta ära viia, sest see [prügivedu] on lepingust üle läinud. Kui selgub, et lennufirma on valearvestusi teinud, siis majutatakse inimesed hotellidesse ja lennufirma kannab kahjud. Ja viib nad ikkagi sinna, kus piletil märgitud," tõmbab mees paralleeli.

Kas prügivedu tõepoolest Anti ähvarduskirja peale toimus, pole selge. Igal juhul tundusid pärastlõunal Nõmmel prügikonteinereid tühjendavad mehed fotograafi nähes närvilised.

Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark ütleb, et temale laekub sarnaseid ähvardusi pea igapäevaselt, aga konkreetse juhtumiga ta kursis pole. Küll aga kinnitab ta, et Nõmmel pakub jäätmeveo teenust osaühing Baltic Waste Management (BWM) ning Mark ei eita, et võrreldes teiste linnas prügiveoga tegelevate firmadega, on BWMi kohta kaebusi palju.

Osaühingut Baltic Waste Management seostatakse Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuuga, keda kahtlustatakse firma eelistamises tutvuste tõttu. Firma ja abilinnapea omavahelisi seoseid uurib prokuratuur. Arvo Sarapuu on seni oma osalust BWMis eitanud.