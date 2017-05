Ober-Hausi Kinnisvara korterite hinnaindeks langes aprillis pärast eelneva kuu tõusu ja oli võrreldes märtsiga 0,8% madalamal. Võrreldes 2016. a aprilliga oli indeks 6,3% kõrgemal.

Aprillis toimus Tallinnas korteritega 700 tehingut. Tehinguid oli 30,8% vähem kui märtsis ja 6,5% vähem kui eelmise aasta aprillis. Tallinnas langes keskmine ruutmeetri hind 1,3% ja oli 1 659 eurot ruutmeeter, mis on viimase kolme kuu kõige madalam näitaja. Võrreldes eelmise aasta aprilliga oli ruutmeetri hind 4,7% kõrgem. Kuigi statistika näitas Tallinnas tervikuna pinnaühiku hinna langust, ei ole see laiendatav kogu korteriturule ühtlaselt, põhjuseks tehingute struktuur.

Võrreldes eelmise kuuga tõusis keskmine ruutmeetri hind ainult kolmes linnaosas: Haaberstis 5,2%, Mustamäel 3,9% ja Nõmmel 2,8%. Põhjuseks tehingud keskmisest kallimate uute korteritega.Teistes linnaosades hinnad langesid: Pirital 19,6%, Lasnamäel 7,3%, Põhja-Tallinnas 3,6%, Kesklinnas 2,0%, Kristiines 0,5%. Languse põhjuseks oli eelkõige tehingute arvu vähenemine uute korteritega. Võrreldes eelmise aasta aprilliga on suurim ruutmeetri hinnatõus toimunud Kristiines 18,3%, Mustamäel 13% ja Nõmmel 9,0%. Põhjuseks oluliselt kasvanud tehingute hulk uute ja keskmisest kallimate korteritega. Pirita linnaosas on ruutmeetri hind langenud 3,9%. Tallinna korteriturgu mõjutab uute korterite pakkumiste arvu kiire kasv, mis on peatanud vanemate ja uute korterite hinnatõusu. Viimase kuu jooksul on korterite müügi-ja üüripakkumiste hulk liikunud tõusutrendis.

Tartus keskmine pinnaühik võrreldes eelmise kuuga tõusis 7% ja oli 1 329 eurot ruutmeeter, mis on uus hinnatipp ning Pärnus tõusis 12,2% ja oli 1 198 eurot ruutmeeter. Jõhvis ja Narvas keskmine pinnaühiku hind langes ja oli vastavalt 308 eurot ning 405 eurot ruutmeeter.