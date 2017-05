Elukondlikust kinnisvaraturust rääkides keskendutakse tavaliselt Tallinnas ja Tartus toimuvale. Eesti korteriturg on aga märksa mitmekesisem ning siinkohal toome välja Eesti teiste maakonnakeskuste ja suuremate linnade korteriomandite keskmised ruutmeetrihinnad koos tehingute arvuga.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman sõnas, et kui mõnel linnal on kinnisvaraturu kontekstis tugevat potentsiaali (nt Rakvere, Viljandi, Haapsalu), siis osad linnad on praeguseks paraku hääbumisele määratud. „Hetkel ei näe me ühtegi tõsiseltvõetavat argumenti, miks näiteks poolenisti tühjaks valgunud Kohtla-Järve linnas toimuks märkimisväärne areng, sest ülepakkumist ja vaba elamufondi on seal juba talumatult palju, töökohti ja muid magneteid aga liiga vähe,“ ütles ta.

Suuremate linnade korteriomandite keskmine hind ja tehingute arv (aprill 2017)

Linn / €/m² / Tehingute arv

Haapsalu 379 / 13

Jõgeva 118 / 10

Jõhvi 255 / 12

Kohtla-Järve 91 / 40

Kuressaare 621 / 16

Kärdla* 375 / 6

Narva 398 / 66

Paide 269 / 12

Põlva* 567 / 11

Pärnu 1212 / 55

Rakvere 544 / 15

Rapla* 717 / 9

Tallinn 1638 / 651

Tartu 1288 / 115

Valga 166 / 14

Viljandi 648 / 18

Võru 333 / 19

*Märtsi andmed, kuna aprillis tehti alla 5 tehingu ning statistika pole kättesaadav