Paris Hilton on veendunud, et ta leiutas selfide tegemise juba ammu enne, kui see sotsiaalmeedias reegliks sai.

“Ma usun, et mul on alles selfi ajast, mil ma olin väikene laps – odava ühekordse aparaadiga tehtud.”

Ühtlasi usub Paris, et tema ja Nicole Richie tõsielusari “Lihtne elu” pani aluse uuele staariliigile. Nüüdsel sotsiaalmeediaajastul on juba palju lihtsam kuulsust pälvida. “Tänapäeval on juba nii kerge kuulsaks saada. Sellega võib hakkama saada iga telefoniomanik.”