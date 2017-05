Keskerakond on valmistanud ette eellepingu oma Toompea maja müügiks, kuid enne tehingu lõplikku kinnitamist erakonna peasekretär Jaak Aabi sõnul ostjat ja hinda vastavalt kokkuleppele ei avalikustata.

Keskerakond lootis varem, et neil õnnestub Toompea hoone müüa aprillis, kuid praegu on Aabi sõnul lähipäevade küsimus, millal eelleping allkirjad saab. Aab ütles ERR-ile, et ostu-müügitehingu vormistamine võtab veel omakorda aega.

LVM Kinnisvara ekspertide hinnangul on kinnistu väärt vähemalt kolm miljonit eurot. Aab ütles, et Keskerakond on büroole asunud Tallinnas otsima uut pinda ja see on kavas rentida.