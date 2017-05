Kiievis leiab täna aset Eurovisioni teine poolfinaal, milles eelviimastena astuvad üles ka Eesti esindajad Koit ja Laura looga "Verona". Kes on meie tänased konkurendid?

1. SERBIA: Tijana Bogićević "In Too Deep " 2. AUSTRIA: Nathan Trent "Running On Air" 3. MAKEDOONIA: Jana Burčeska "Dance Alone" 4. MALTA: Claudia Faniello "Breathlessly" 5. RUMEENIA: Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!" 6. HOLLAND: OG3NE "Lights and Shadows" 7. UNGARI: Joci Pápai "Origo" 8. TAANI: Anja "Where I Am" 9. IIRIMAA: Brendan Murray "Dying to Try" 10. SAN MARINO: Valentina Monetta ja Jimmie Wilson "Spirit of the Night" 11. HORVAATIA: Jacques Houdek "My Friend" 12. NORRA: JOWST "Grab The Moment" 13. ŠVEITS: Timebelle "Apollo" 14. VALGEVENE: Naviband "Story of My Life" 15. BULGAARIA: Kristian Kostov "Beautiful Mess" 16. LEEDU: Fusedmarc "Rain Of Revolution" 17. EESTI: Koit Toome & Laura "Verona" 18. IISRAEL: IMRI "I Feel Alive"