Aktiivse eluviisiga Tracy Kiss (29) avastas hiljuti imerohu oma tervise parandamiseks, nüüd ei kimbuta teda enda sõnul isegi nohu. Tegu ei ole aga mingi lihtsa multivitamiiniga, naine lisab igal hommikul oma smuutisse hoopis sõbra spermat!

Üksi oma kahte last kasvatav noorik kinnitab ajakirjale Closer, et igapäevane sperma-smuuti ei tugevda vaid immuunsüsteemi vaid tõstab ka tuju! Kokku sobib see hästi näiteks mandlipiima ja banaaniga. Veganluse harrastaja rõõmustab, et on avastanud uue "supertoidu"!

Maitseomadustelt pakub sperma-smuuti Tracy sõnul alati üllatusi. "Oleneb ju sellest, mida sõber söönud on," selgitab naine ning lisab, et vahel maitseb see nii hästi, et ta joob oma päevase koguse lihtsalt niisama ära.