Kile väljakatkumine mullast on teadupärast väga vastik töö. ETKI aga katsetab kilet, mida ei pea hiljem koristama – see laguneb päikese toimel ise mõne kuuga.

Mullu kasutati Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) katselappidel Jõgeva külje all esimest korda Samco biolaguneva kilemultši tehnoloogiat ja teadurite sõnul ületasid tulemused ootusi.

"Need on alles esimesed katsed Eestis, aga mujal maailmas on biolaguneva kile kasutamine aia- ja põllukultuuride kasvatamisel levinud juba mitukümmend aastat," selgitab Eesti Taimekasvatuse Instituudi kaunviljade ja talirüpsi teadur Lea Narits.

"54 päeva pärast külvamist olid räbalad põllu peal, siis läks veel 20 päeva ja ei olnud enam midagi näha," meenutab Narits esimest katseaastat.