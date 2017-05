Tallinnas stardib sügisest kool, kus õpivad koos eesti ja vene peredest lapsed, õppetöö käib korraga nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Tallinnas Karjamaa põhikooli majas alustav Avatud Kool tahab oma õpilastele selgeks õpetada kolm keelt. See on nii uudne lähenemine, et kuigi kooli ennast veel pole, jälgivad selle tegemisi juba praegu huviga nii linn, haridusministeerium kui ka ülikoolid.

Algselt oli mõeldud alustada hoopis linnakoolina, räägib Avatud Kooli tulevane direktor Helen Sabrak. Linna peamine kõhklus oli, kas mitmes keeles töötava kooli vastu üldse huvi on.

EKSPERIMENT: Erinevate kodukeeltega lapsed ühte klassi – see on Avatud Kooli eksperiment, mille taga seisavad Helen Sabrak ja Rasmus Rask. (Ilmar Saabas / Ekspress Meedia)

"Huvi osutus nii suureks, et kõik õppekohad said paari nädalaga välja jagatud," räägib Sabrak ega välista, et mõne aasta pärast võib erakool muutuda munitsipaalkooliks. Seda ei välista ilmselt ka Tallinn, sest uus erakool alustab ju linna toel.