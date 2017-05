Uuest õppeaastast taotlevad haridusministeeriumilt tegevusluba viis uut erakooli. Lisaks Avatud Koolile toimetab juba aktiivselt Luce kool Kuressaares ning mõlemad koolid on oma õpilased leidnud. Ülejäänud alustajad hoiavad madalat profiili ega ole oma kavadega nii julgelt välja tulnud.

Saarlased avavad väikse kogukonnakooli (Aldo Luud)

Saaremaa esimene erakool alustab vaid tosina õpilasega ja õppemakski on rohkem kui mõõdukas, vaid 40 eurot kuus. "Kuressaares on kolm üldhariduskooli, need on kõik suured koolid," ütles rajatava Luce kooli tulevane direktor Tiia Leppik.

"Lapsed on erinevad ja suur kollektiiv ei sobi kõigile. Meil on veidi erinev lähenemine õppeprotsessile – üldõpetuslik tööviis ja Johannes Käisi pedagoogika ning õpikeskkonna laiendamine klassist ja koolihoonest väljapoole. Sellist väikest kogukonnakooli Kuressaares ei ole."

Kooli käivitaja, MTÜ Saarepiiga Koolitus on hariduses tegutsenud paarkümmend aastat, asutanud Saaremaa esimese erahuvikooli ja eralasteaia. "Mingil hetkel peavad lapsed kooli vahetama, aga siis on nad juba suuremad ja enesekindlamad," peab Leppik tähtsaks koolitee algust.