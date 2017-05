Juhuse hooleks ei jäta Margus oma viimase teose "Mina olengi regilaul" puhul midagi. Pani tollele alapealkirjaks "Koguja raamat". Sama hästi oleks võinud panna "Tõde ja õigus VI". Või tegelikult "Tõde ja õigus VIII", sest kaks "Koguja raamatut" on ta oma nime all juba ilmutanud, see on kolmas. Kaval trikk. Kui on näha, et pealkiri müüb, tuleb seda ekspluateerida. Ja "Koguja raamat" on pealkirjana olnud kaubastatav mitu tuhat aastat. Või millal see Vana Testament kirja pandigi? Las olla, ei hakka praegu Vello Salole helistama.