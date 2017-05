Kui Koit Toome ja Laura Põldvere peaksid Eurovisioni Kiievis võitma, kas Eesti suudaks Euroopa suurimat laulupidu uuesti korraldada?

"Niisugune telemaja, mis ütleb, et pole võimeline tegema Eurovisioni lauluvõistlust, tuleb kinni panna. Mis tast hoida, kui ta kolme telesaatega hakkama ei saa," mainib Juhan Paadam, Eurovisioni 15 aasta taguse korraldusmeeskonna juht. "Kui võit tuleb, saab ETV asjaga hakkama küll. ETVl on olemas korralik ülekandejaam," teab Paadam. "Tehnikat saab ka osta ja laenata." 2002. aastal Tallinnas korraldatud Eurovisioni tarvis üüriti jaamad näiteks Rootsi televisioonilt.

LOOTUS: «Kui Koit Toome ja Laura Põldvere peaksid lauluga «Verona» ootamatult Eurovisioni võitma, siis küll leitaks ka raha, et tuleval aastal lauluvõistlus Tallinnas korraldada,» usuvad asjatundjad. (Vida Press)

Et Euroopa ringhäälingute liit (EBU) igas asjas appi tuleks, ei maksa Paadami sõnul loota. "EBU ülesanne on anda raha, mis tuleb liikmemaksudest, et säärast lauluvõistlust korraldada," lausub ta. EBU antud summa katab aga vaid osa kuludest, enamik tuleb suurvõistlust korraldaval telejaamal endal kanda.

Kui raha pole, siis see leitakse!