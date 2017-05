Pühapäeval, 7. mail, leidsid kaks Saaremaa meest Kuressaares tühermaalt mitu päeva kadunud olnud 68aastase soome mehe, kelle kadumisest teatati politseile 5. mai õhtul.

Kuressaares on tühermaid ja metsatükke palju, nii et konkreetsest piirkonnast ei osanud 68aastast Ristot keegi otsida, kadumiskohta ei viinud ühtegi teed ning oli õnneasi, et mees sealt elusana üles leiti, kirjutas Meie Maa. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et mehe leidmiseks maastikuotsinguid ei korraldatud, kuna konkreetset kadumiskohta ei olnud.

Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe kinnitusel oli kannatanu leidmise hetkel raskes olukorras ning tema hinnangul oli see viimane aeg mees elusalt leida.

Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis lausus eile, et mehe tervis on stabiilne ja haiglas hoitakse teda seni, kuni lähedased talle Soomest järele tulevad.