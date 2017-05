Riigikogulane Oudekki Loone leiab, et 8. ja 9. maid peaksid eestlased ja venelased koos tähistama ning sellest võiks saada ühine mälestuspäev, et sellised sõjad ja režiimid enam ei korduks.

Oudekki Loone viis 9. mail kaitseväe kalmistule pronkssõdurile lilli ning peab selle päeva tähistamist igati loomulikuks ja normaalseks asjaks. Tema Teise maailmasõja kohta tehtud sõnavõtud on suhtlusvõrgustikus sattunud kriitikatule alla. Õhtuleht palus Oudekki Loonel oma seisukohti selgitada.

MÄLESTUSPAIK: Riigikogulane Oudekki Loone käis võidupühal pronkssõduri juurde punaseid nelke viimas. (Tiina Kõrtsini)

Sa rääkisid 9. mail pronkssõduri ees Õhtulehele, et oled alati sel päeval käinud lilli viimas ja seda nii ajaloolistel kui ka isiklikel põhjustel. Mis need isiklikud põhjused on?

Natsid poosid üles minu vanatädi, sest ta viis lapsed loodusmatkale. Mõned lastest olid pioneerid. Sellest piisas. Ma tahan ütelda iseendale: ei iial enam. Ei iial enam sõdu, ei iial enam autoritaarseid režiime.