Vene popdiiva Alla Pugatšova (68) ning tema teletähest abikaasa Maksim Galkin (40) plaanivad suvepuhkuseks üürida Jurmalas kalli villa Marta. Pere veetis seal oma suve ka eelmisel aastal.

1928. aastal ehitatud häärber on pandud tegelikult müüki, selle hind on 15 miljonit eurot. Ühe kuu rendi hind on üle 100 000 euro, kirjutab Vecherka.

Kahekorruselises villas on ka kinosaal ja talveaed, tenniseväljak ja spaa. Popdiivale pakub Lätis seltskonda Vene teletäht Ksenija Sobtšak, kes koos oma lapse ja emaga samuti Jurmalas puhkab.

Pugatšoval ja Galkinil on kolmeaastased kaksikud Harry ja Liza, kes tulid ilmale surrogaatema abil.