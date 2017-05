Täna toimub Eurovisioni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus on oodata põnevaid üllatusi. Eestlastele on see tähtis õhtu, sest võistlustulle sööstavad ka meie eurolauljad Laura ja Koit looga "Verona". Muide, fännide ja pressi ühisennustus ütleb, et võime oma poolfinaalist lausa hõbemedaliga edasi minna. Viskame pilgu peale, mida põnevat näeb teise poolfinaali laval.

Koit ja Laura enne žürii sõud: praegu on parim tunne üldse

Eile õhtul tegid Koit ja Laura ära pool oma etteastest. Kiievis peeti maha žüriide sõu ehk läbimäng saate sellest osast, mille põhjal annavad Eurovisioni žüriid üle maailma oma hääled.

Koit ja Laura enne žürii sõud: praegu on parim tunne üldse. (Andres Putting / EBU)

"Enne oli väga mõnus ärevus ja elevus, aga nüüd teiega rääkides läks see natuke maha, et saaks pisut rahulikult olla," sõnas Laura Eesti ajakirjanikele pressikonverentsi andes.