Ajakirjanik võtab kuulsalt poksijalt intervjuu:

"Meie lugejaid huvitab, miks teil on sellised suured käed?"

"Mä-uuu..., kuidas nüüd... selleks, et... noh...."

"Selge! Aga kuidas teie treening möödub?"

"Noh... päeval... kuidas nüüd.... ää, et sedasi...."

"Suur tänu! Ja lõpetuseks: ma näen, et teil on väga väike pea. Kas see on ka treeningu tulemus, et võistluspartneril oleks teid raskem nokauti lüüa?"

"Maa... noh... et... kuidas nüüd... ma söön

sellega!"