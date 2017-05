Kui läinud laupäeval ütles Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimees Ilkka Kanerva ajalehes Iltasanomat, et Soome poliitiline eliit on ühel meelel, et Soome ei peaks võimaliku sõjalise konflikti korral Eestis sekkuma, siis järelkajad sellele on seinast seina.

"Ma ei usu, et ükski täiemõistuslik läheks teadlikult sõtta," viitas koonderakondlane Kanerva, et samal seisukohal on ka sotsiaaldemokraadist endine välisminister Erkki Tuomioja.

ÜKS TÕHUSAMAID: Marko Mihkelsoni sõnul on Soome kaitsevägi üks tõhusamaid kogu Euroopas. ( Petro Salminen (Soome maavägi))

Ka Eduskunta väliskomisjoni esimees Matti Vanhanen Keskerakonnast ja sotsiaaldemokraat Antti Rinne on viidanud, et abi tuleb otsustada vastavalt olukorrale, kuid sõjaliselt kohustavatest kokkulepetest peaks Soome hoiduma.

"See on ju päevselge, et Soome läheb Venemaa agressiooni korral Eestile appi," ütles aga Rootsi Rahvapartei juht Stefan Wallin Iltalehtile.