Läti seim võttis hiljuti häältega 84:0 vastu otsuse anda maailmakuulsale tantsijale ja näitlejale Mihhail Barõšnikovile Läti kodakondsus. 1948. aastal Riias sündinud ja 1974. aastal Kanadasse põgenenud balletikuulsus kinnitab, et tal on sünnimaa vastu ääretult soojad tunded ja Riia inspireerib teda loominguliselt.

Balletilegend Mihhail Barõšnikov sai Läti passi. (AFP / Scanpix)

Mihhail Barõšnikovi peetakse XX sajandi üheks silmapaistvamaks balletiartistiks. Pärast põgenemist tantsis ta mitmes lääne balletitrupis ja temast sai New York City Ballet’ esinumber.

Hiljem kujunes Barõšnikovist American Ballet Theatre’i kunstiline juht ning tunnustatud kaasaegse tantsu edendaja. Barõšnikov on teinud karjääri ka näitlejana. Laiem üldsus tunneb teda telesarjast "Seks ja linn", kuid viimastel aastatel on ta pühendunud draamaetendustele ja on Riias teinud mitu lavastust.

Nüüd taotles USA kodakondsusega Barõšnikov ka Läti kodakondsust. Kui tavapäraselt on selle saamiseks vaja naturalisatsiooniprotsessi, võib seim teha erandeid eriteenete puhul.